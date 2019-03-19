Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 15:49

Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Судебные власти Франции выдали ордера на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего тренера сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексея Мельникова, сообщает во вторник французское спортивное издание "Экип".

"Перед завершением расследования французские судебные следователи, ведущие дело о существовании коррупционной схемы, предназначенной для сокрытия случаев допинга в России, выдали во вторник два международных ордера на арест", - пишет издание. Оно отмечает, что следователи потребовали ареста В.Балахничева и А.Мельникова.

Других подробностей пока не приводится.

21 августа 2017 года Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе решение комиссии ИААФ о пожизненном отстранении от участия в спорте бывшего главы ВФЛА В.Балахничева, бывшего тренера сборной России по легкой атлетике по группе выносливости А.Мельникова и бывшего консультанта по маркетингу ИААФ Папа Массат Диака.

В решении комиссии ИААФ, на которую подавали апелляцию, В.Балахничев был признан виновным в том, что по договоренности с А.Мельниковым, П.М.Диаком и другими лицами решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую спортсменку Лилию Шобухову, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в ИААФ, что спортсменка перевела деньги А.Мельникову за продолжение выступлений. Также он не предпринял действий по недопущению Л.Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 в Лондоне и Чикагском марафоне-2012. Однако В.Балахничев не признает свою вину.

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