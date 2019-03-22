Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 13:58

Париж. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Очередная акция протестов "желтых жилетов" пройдет в субботу во Франции при усиленных мера безопасности, сообщают в пятницу местные СМИ.

Представитель французского правительства Бенжамен Гриво ранее объявил, что для обеспечения порядка во время манифестаций "усиленно" задействуют военнослужащих, участвующих в контртеррористической операции Sentinelle.

Подобная мера была анонсирована после того, как предыдущая акция "желтых жилетов" закончилась беспорядками и погромами в Париже. Одной из центральных улиц французской столицы - Елисейским полям - в минувшую субботу был нанесен значительный ущерб: были повреждены рестораны, отели, магазины и киоски.

По словам Б.Гриво, размещение военных на улицах Франции позволит, в частности, обеспечить защиту государственных зданий и не допустить погромов во время протестов.

По сообщениям французских СМИ, в Париже демонстрантам запретили протестовать в ряде районов, в частности, на Елисейских полях, площади имени Шарля де Голля и площади Согласия. Поэтому участники акций планируют собраться в субботу на площади Трокадеро.

Протесты пройдут и в других французских городах, в том числе в Ниже, Марселе, Бордо и Тулузе.

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября 2018 года. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Основной целью акций было выражение протеста против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Изначально акции в основном носили мирный характер, но постепенно к автомобилистам стали присоединяться хорошо сплоченные и организованные группы правых и левых радикалов. Протестующие выражали недовольство политикой правительства в целом.

Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря прошлого года, когда сотни тысяч человек приняли участие в демонстрациях. В Париже были зафиксированы масштабные беспорядки.

После серии этих погромов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.

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