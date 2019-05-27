(обновленная версия добавлены данные о задержании второго человека)
Париж. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники сил безопасности задержали подозреваемого в организации взрыва, произошедшего в городе Лион, объявил в понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
"Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министр в твиттере.
По данным парижских СМИ, этому человек 24 года. Его считают непосредственным исполнителем теракта. Сейчас подозреваемого допрашивают в Лионе, позже его перевезут в Париж.
Со своей стороны мэр Лиона Жерар Коллон сообщил о задержании еще одного человек. Подробной информации о нем пока нет.
Как сообщалось, взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили 11 человек.
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