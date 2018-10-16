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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 20:10 16.10.2018 - 20:10

Париж. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Французские жандармы при поддержке Европола задержали гражданина Украины вблизи города Дижон во французском регионе Бургундия, сообщает во вторник Европол.

У задержанного изъяли имущество на 4,6 млн евро, в том числе замок, винтажный автомобиль Rolls Royce Phantom и три художественные работы Сальвадора Дали.

Задержанного подозревают в причастности к мошенничеству и отмыванию денег.

В январе жандармерия начала расследование по подозрительным транзакциям, связанным с покупкой замка за 3 млн евро компанией из Люксембурга, конечным бенефициаром которой был гражданин Украины.

Французская сторона запросила помощь у Европола. В ходе расследования, проведенного при поддержке Украины и Люксембурга, следователи выяснили, что украинца разыскивали у него на родине в связи с коррупцией.

Однако на Украине ему удалось избежать судебного преследования при помощи поддельного свидетельства о смерти.

"В ходе оперативной встречи в Европоле представителей Франции, Люксембурга и Украины было выявлено, что подозреваемый не только был жив, но и вел роскошный образ жизни во Франции", - говорится в сообщении Европола.

Подозреваемый был задержан 5 октября вместе с тремя сообщниками. Имена задержанных не раскрываются.

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