Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 22:43

Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Во Франции решили учредить фонд для сбора средств, которые будут направлены на реставрацию Собора Парижской Богоматери после пожара, сообщают местные СМИ.

Специальный фонд будет доступен для пожертвований начиная со вторника.

Ряд французских СМИ указывает на значительный ущерб, нанесенный Собору.

В свою очередь глава Конференции епископов Франции Эрик де Мулан-Бофор отметил, что "потребуются работы в течение многих лет", чтобы восстановить Нотр-Дам.

Собор Парижской Богоматери загорелся ранее в понедельник. В настоящее время парижским пожарным не удалось ликвидировать возгорание, огонь по-прежнему бушует. Над зданием уже несколько часов поднимаются клубы темного дыма.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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