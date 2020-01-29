Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 20:31

Париж. 29 января. ИНТЕРФАКС - На территории Франции зафиксировали пятый случай заражения новым коронавирусом, сообщили в среду в минздраве этой страны.

"Пятый случай был установлен. Речь идет о дочери китайского туриста, который был недавно госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказала министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен на пресс-конференции.

У отца девушки ранее был диагностирован коронавирус.

По словам министра, в настоящее время двое из пяти человек, у которых зафиксировано заражение вирусом во Франции, находятся в реанимации.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

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