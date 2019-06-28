Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 15:50

(обновленная версия, изменены 1-2 абзацы, источник, обновлены метеорологические данные)

Париж. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Второй раз за день побит в пятницу температурный рекорд во Франции - в населенном пункте Вильвьей в департаменте Воклюз на юге страны температура воздуха достигла показателя в 45.1 по Цельсию, сообщает со ссылкой на метеорологов интернет-портал французской газеты "Фигаро".

Прежний температурный рекорд пятницы зафиксирован также в департаменте Возлюз -

в коммуне Карпентра воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

До этого максимальной температурой воздуха за всю историю наблюдений во Франции считался показатель в 44,1 градуса по Цельсию. Он был зафиксирован 12 августа 2003 года в провинции Гар, на юге Франции.

Ранее сообщалось, что в департаментах Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз в пятницу объявлен наивысший уровень опасности из-за жары. В связи с этим премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал граждан страны к "максимальной бдительности". Он также сообщил, что в пятницу из-за высоких температур во Франции будут закрыты 4 тыс. школ.

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