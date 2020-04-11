Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 19:49

Париж. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Общее число жертв коронавируса во Франции, по данным на вечер субботы, составило 13 тыс. 832, сообщил на ежедневном брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

За минувшие сутки зарегистрировано 353 новых летальных исхода среди инфицированных коронавирусом, сказал Саломон.

Из общего число умерших от заражения коронавирусом 8 тыс. 943 пациента умерли в больницах и 4 тыс. 889 человек - в домах престарелых.

По его данным, с начала эпидемии в стране насчитывается 93 тыс. 790 случаев заражения COVID-19.

В реанимационных отделениях, по последним данным, находятся 6 тыс. 883 пациента. Это чуть меньше, чем сутками раньше. И такая тенденция уменьшения, отметил Саломон, наблюдается третий день подряд.

"Европа остается эпицентром пандемии", - констатировал он.

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