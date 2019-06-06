Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Во французской Нормандии и в Великобритании в присутствии лидеров ряда стран продолжаются памятные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в 1944 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп вместе со своими супругами посетили ранее в четверг американское кладбище в Кольвиль-сюр-Мер. Они отдали дань уважения американским военным, павшим во время высадки во Франции в 1944 году.

Затем главы государств понаблюдали за воздушным парадом, в котором участвовала французская пилотажная группа "Патруль де Франс". Макрон также наградил пятерых американских ветеранов Орденом Почётного легиона, который является одной из высших наград Франции.

Затем у лидеров состоялся рабочий обед. На него были приглашены, в частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, министр финансов США Стивен Мнучин.

Ожидается, что после обеда они отправятся на другую церемонию в коммуне Кольвиль-сюр-Мер, которая посвящена памяти французских военных.

В Лондоне в четверг в память о событиях 6 июня 1944 года с британского крейсера HMS Belfast, который входил в состав Королевского военно-морского флота во время Второй мировой войны, прозвучали оружейные залпы.

Представители британской королевской семьи, в том числе принц Уэльский Чарльз, а также премьер страны Тереза Мэй в четверг отправились во французский Байе, который стал первым французским крупным населенным пунктом, освобожденным войсками союзников. Они посетили службу в местном соборе.

По сообщениям местных СМИ, один из ветеранов - 94-летний британец Роберт Уильямс - увидев Терезу Мэй, подошел к ней и поцеловал в щеку. "Она подошла и сказала: "Спасибо за то, что вы сделали". И я поцеловал ее, а почему бы и нет? Она сказала: "Спасибо", - рассказал Уильямс.

Принц Уильям в четверг посетил памятный мемориал в графстве Стаффордшир, а его брат - принц Гарри - отправился встретиться с ветеранами в Челси. Одетый в парадную военную форму принц Гарри выступил с речью. "Я думаю, что мы должны невероятно гордиться и быть благодарными вам", - сказал он, выступая перед ветеранами Второй мировой войны, среди которых было шестеро участников высадки в Нормандии.

Накануне в британском Портсмуте состоялась крупная церемония, приуроченная к 75-летию высадки в Нормандии. На ней присутствовали главы государств и правительств 16 стран, в том числе Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Нидерландов, Чехии, Словакии.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.

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