Во Франции начали расследование исчезновения главы Интерпола
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Париж. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновение президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция "Эроп-1".
По ее данным, никакой информации о нем не поступала с конца сентября, когда он отправился из Франции в Китай.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1вл аю
Интерфакс