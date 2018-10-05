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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 12:25 05.10.2018 - 12:25

Париж. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновение президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция "Эроп-1".

По ее данным, никакой информации о нем не поступала с конца сентября, когда он отправился из Франции в Китай.

"Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения", - говорится в сообщении "Эроп-1".

Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Мэй Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази.

1вл аю

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