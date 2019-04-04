Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 23:00

***Министры обсудят крупные региональные кризисы, кибербезопасность и терроризм

Париж. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран G7 в пятницу начинают двухдневные переговоры во Франции, к которой с 1 января 2019 года перешло председательство в "Группе семи".

"Министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится 5 и 6 апреля 2019 года с другими министрами иностранных дел G7 в Динаре и Сен-Мало (французский регион Бретань - ИФ)", - говорится в пресс-релизе МИД Франции.

В документе отмечается, что "перед саммитом ("Группы семи" - ИФ) в Биаррице, который пройдет с 24 по 26 августа, министры иностранных дел смогут выступить с предложениями по темам борьбы с неравенством, сокращению угроз и укреплению демократии".

Согласно пресс-релизу, участники переговоров обсудят совместные действия против таких вызовов международной безопасности как терроризм, незаконная транспортировка людей и крупные региональные кризисы.

На встрече также затронут тему укрепления демократического устройства стран G7 "в свете новых угроз, в основном, проистекающих из цифровой революции и попыток иностранного вмешательства" во внутренние дела стран "Группы семи". При этом участники обсудят обязательства из Парижского призыва к доверию и безопасности в киберпространстве - декларации, озвученной президентом Франции Эмманюэлем Макроном 12 ноября 2018 года.

Кроме этого, отдельным пунктом повестки дня станет Африка - приоритет для G7 в период председательства Франции. В коммюнике говорится, что министры будут обсуждать международные меры в поддержку миротворческих операций в Африке и борьбы с незаконной транспортировкой людей в регионе Сахеля.

Речь пойдет о сокращении гендерного неравенства и о защите женщин от насилия во время вооруженных конфликтов.

По данным ряда СМИ, на встрече министров G7 не будет присутствовать госсекретарь США Майк Помпео, вместо него во Францию отправится замгоссекретаря США Джон Салливан.

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