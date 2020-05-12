Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 11:51

Париж. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Дети во Франции возвращаются на занятия в образовательные учреждения в рамках ослабления ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщают французские СМИ.

Согласно данным местных властей, работу на этой неделе возобновят 86% дошкольных учреждений и начальных школ, первые из которых начали открываться во вторник.

Региональные власти сами определяют, когда именно школьники смогут вернуться на учебу. В Париже, например, учреждения начнут принимать учащихся с четверга.

Занятия будут проходить при соблюдении мер социальной дистанции, в классах в дошкольных учреждения разрешено находиться не более 10 учащимся, в школах - до 15 человек.

Между тем, посещение школ в нынешних условиях не носит во Франции обязательного характера, родителям разрешено самим выбирать, отправлять детей в школы или нет.

Ожидается, что средние школы возобновят работу на следующей неделе.

За время пандемии во Франции зарегистрировано почти 180 тыс. случаев заражения, более 25 тыс. человек скончалось. Еще почти 60 тыс. выздоровели.

С 11 мая во Франции начали отменять ограничения, введенные ранее весной из-за коронавируса.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!