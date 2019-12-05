Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 12:00

(тех.повтор с исправлением в слаглайне)

Париж. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Общественный транспорт прекратил работу во Франции из-за общенациональной забастовки против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона, сообщили в четверг французские СМИ.

По данным издания The Local-France, только 10% поездов по всей Франции продолжают движение, так как сотрудники железнодорожных компаний присоединились к забастовке. Компания Eurostar до вторника отменила движение около 100 поездов.

Кроме того, закрыты станции парижского метро. В четверг утром жителям приходилось использовать электроскутеры и велосипеды для того, чтобы добраться до работы.

Британские авиакомпании Easyjet, British Airways и ирландская авиакомпания Ryanair отменили сотни рейсов во Францию и из страны, в то время, как Air France отменила 30% внутренних рейсов.

Протестующие на севере Франции перекрыли движение на дорогах.

Представители движения "Желтые жилеты" заблокировали топливные склады в департаменте Вар на юге страны. Другие нефтеперерабатывающие заводы также пострадали от забастовки. Отмечается, что на более 200 автозаправочных станций полностью закончилось топливо.

По данным министра транспорта Франции Элизабет Борн, улучшения ситуации с работой транспорта в пятницу не предвидится.

По данным СМИ, закрыты большинство школ, больниц и других госучреждений.

Как сообщает телеканал France 24, полиция распорядилась закрыть все предприятия, кафе и рестораны в районах выступлений участников забастовок. Более шести тыс. сотрудников полиции прибыли в Париж для пресечения возможных беспорядков.

Кроме того, приостановлена работа архитектурной достопримечательности страны - Эйфелевой башни.

Многие посетители, в том числе министр энергетики США, отменили планы поездки во Францию на время забастовки.

Есть вероятность, что общенациональная забастовка может продлиться до Нового года.

Накануне сообщалось, что проблемы с работой движением поездов возникли уже во второй половине дня в среду, в частности, на пригородных направлениях.

Участники забастовки выражают недовольство запланированной правительством Франции пенсионной реформой, которая нацелена на упразднение специальных категорий для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

1ви ар де

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