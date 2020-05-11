Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 12:49

Париж. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Жители Франции смогли с понедельника частично вернуться к привычному образу жизни: в стране завершилась жесткая форма изоляции, введенная ранее весной для борьбы против коронавируса COVID-19.

В городах возобновили работу многие магазины, сообщает местное телевидение. Посетителей призывают соблюдать безопасную дистанцию друг от друга. На входе бесплатно раздают гель для дезинфекции рук. В частности, заработали знаменитые магазины на бульварах в центре Парижа.

Жители Франции пока что, в целом, соблюдают меры социального дистанцирования в общественном транспорте, заявил госсекретарь по транспорту Жан-Батист Джеббари. По его словам, в частности, почти все пассажиры носят маски.

С 11 мая жители Франции имеют право передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19. Исключение - перемещения на расстояния свыше 100 км от дома, которые возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

С 11 мая происходит постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, тоже открылась 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

1во пч

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