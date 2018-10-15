Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 11:12 15.10.2018 - 11:12

*** По числу запросов беженцы из Сирии на шестом месте, лидируют Албания, Афганистан и Гаити

Париж.15 октября. ИНТЕРФАКС - Во Франции отмечают рост числа запросов на получение политического убежища в этой стране, за прошедший год эта цифра составила 100 тыс., однако назвать это миграционным кризисом некорректно, заявляет научный директор Высшей школы социальных наук Франции (l'EHESS) , учёный, специалист по миграционным вопросам Эрве ле Бра.

"Что касается запросов на политическое убежище , 10 лет назад их было 60 тыс. в год, эта цифра подскочила из-за кризиса в странах Ближнего Востока и в прошлом году составила до 100 тыс.", - сказал он журналистам.

"О кризисе в сфере миграции во Франции говорить не очень верно", - отметил он, указав на необходимость различать трудовую и кризисную миграцию.

"Когда речь идёт о трудовой миграции, то она представлена, в основном, выходцами из стран Магриба, представителями стран Африки, южнее Сахары, рабочими из Турции, а также из других стран Европы", - сказал он.

При этом, по его словам, несмотря на рост числа запросов политического убежища, страны Ближнего Востока по-прежнему уступили в этом показателе другим регионам мира.

"На 100 тыс. запросов, на первом месте оказалась Албания - 7 тыс. 600 запросов об убежище. Затем следует Афганистан с 6 тыс. тысячами. Гаити - 5 тыс. Сирия на этом месте занимает лишь шестое место - 3 тыс. 600 запросов. Ирак и Йемен - меньше 2 тыс.", - отметил эксперт.

По словам Э. Ле Бра, нелегальная миграция, хоть она и тяжело поддаётся подсчёту, составляет во Франции в среднем около 50 тыс. человек в год.

1дм бс

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер