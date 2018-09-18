Во Франции отрицают причастность к исчезновению над Средиземным морем российского Ил-20
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Париж. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В армии Франции во вторник опровергли информацию о том, что Париж имеет отношение к инциденту с российским самолетом Ил-20 в Сирии, сообщает интернет-портал французской газеты "Франс-Суар" со ссылкой на армейского представителя.
"Вооруженные силы Франции опровергают (данные), о какой-либо причастности к этой атаке", - цитирует издание его слова.
Как сообщалось ранее со ссылкой на Минобороны РФ, российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.
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Интерфакс