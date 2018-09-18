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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 8:18 18.09.2018 - 08:18

Париж. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В армии Франции во вторник опровергли информацию о том, что Париж имеет отношение к инциденту с российским самолетом Ил-20 в Сирии, сообщает интернет-портал французской газеты "Франс-Суар" со ссылкой на армейского представителя.

"Вооруженные силы Франции опровергают (данные), о какой-либо причастности к этой атаке", - цитирует издание его слова.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минобороны РФ, российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.

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