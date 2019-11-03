Этот контент был опубликован 3 ноября 2019 г. 15:51

Париж. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Граждане России пострадали в воскресенье в результате ДТП с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал "Курьер пикар".

По его данным, автобус, в котором находились 32 пассажира, перевернулся на скользкой автотрассе и свалился в кювет в департаменте Сомма.

Как сообщает портал, среди пострадавших есть россияне, однако, сколько их и насколько серьезные травмы они получили, неизвестно.

По информации портала, с тяжелыми травмами госпитализированы четыре человека; есть ли среди этих четверых россияне, не сообщается.

Кроме граждан России в автобусе были пассажиры из Франции, Испании и Ирландии.

Из-за катастрофы закрыт участок автотрассы, отмечает портал.

1ар аг

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