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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 17:56 03.10.2018 - 17:56

Париж. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Французское правительство подготовило законопроект на случай, если Евросоюз и Великобритания не смогут достигнуть соглашения по условиям Brexit, сообщают местные СМИ.

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо в среду представила на заседании совета министров соответствующий законопроект.

"Хорошее соглашение по выходу Великобритании все еще возможно, но мы должны быть готовы к любым сценариям, в том числе на случай отсутствия соглашения", - сказала Н.Луазо.

"Наш долг перед согражданами, компаниями, а также британцами, живущими во Франции, - подготовиться к любым возможным ситуациям", - добавила министр.

Она отметила, что подобные подготовительные работы ведут и другие страны-члены ЕС, а также и сама Великобритания.

По ее словам, законопроект нацелен на защиту прав французов, которые прожили в Великобритании и после Brexit, вероятно, вернутся во Францию, а также британцев, находящихся на французской территории, с той целью, чтобы "они не оказались в непонятной ситуации" 30 марта 2019 года.

Н.Луазо, говоря о передвижении людей и товаров после выхода Великобритании из ЕС, отметила, что Франция выступает за "свободное передвижение, в частности, по туннелю под Ла-Маншем".

Ожидается, что на рассмотрение французского Сената документ будет передан в ноябре.

По данным европейских СМИ, в Великобритании живут около 300 тыс. французов, на территории Франции - примерно 200 тыс. британцев.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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