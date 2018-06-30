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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 11:53 30.06.2018 - 11:53

Париж. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Французские власти предъявили обвинения мужчине и женщине, ранее задержанным по подозрению в сотрудничестве с террористической группировкой AZF, сообщают в субботу французские СМИ.

По данным изданий, речь идет о предпринимателе 1947 года рождения, а также о женщине 1962 года рождения, которые обвиняются в "пособничестве терроризму", а также в "нарушении норм закона о взрывчатых веществах".

По подозрению в сотрудничестве с террористами был задержан еще один человек, однако его освободили в связи с недостаточными доказательствами.

В начале 2000-х годов за сокращением AZF скрывалась неизвестная полиции группировка, которая требовала от французских властей выплатить ей крупную сумму, угрожая в противном случае взрывами на железных дорогах. Следствие так и не смогло выявить членов группировки, а затем AZF объявила о прекращении своей деятельности.

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