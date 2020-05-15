Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 13:19

Париж. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Во Франции продолжают послаблять ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают французские СМИ.

К примеру, на севере Франции в департаменте Па-де-Кале в пятницу открыли пляжи. Пока отдыхать и загорать на них пока не разрешается, можно только заниматься спортом или совершать прогулки.

В Парижском регионе разрешили местным жителям посещать десятки лесных массивов, которые до этого были закрыты. Теперь граждане смогут "совершать прогулки и заниматься индивидуальными тренировками" в этих лесопарковых зонах, отметили в департаменте лесопользования регионе.

Французская железнодорожная компания SNCF в свою очередь в пятницу начала предоставлять возможность бронирования билетов на скоростные и междугородние поезда на период летних каникул - июль и август. Ранее эта опция была недоступна из-за ситуации с коронавирусом.

Французские власти с 11 мая постепенно снимают ограничения. Граждане страны могут передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

На этой неделе во Франции началось постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции