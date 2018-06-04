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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 13:22 04.06.2018 - 13:22

Париж. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении генерального секретаря Елисейского дворца Алекси Колера, сообщает в понедельник сайт газеты "Монд".

Прокуратура сообщила о расследовании после опубликованных в СМИ сообщений о том, что в прокуратуру направлена жалоба от антикоррупционной ассоциации Anticor, в которой А.Колера обвиняют в конфликте интересов и спекуляции интересами.

В Елисейском дворце заявили, что сожалеют о "совершенно необоснованных догадках".

"Алекси Колер охотно предоставит прокуратуре документы, которые доказывают его законопослушное поведение во всех условиях его профессиональной деятельности", - добавили в Елисейском дворце.

Подозрения у антикоррупционной ассоциации вызвали тесные связи А.Колера с итало-швейцарской фрахтовой компанией MSC. Ассоциация основывала свою жалобу на расследовании сайта Mediapart, который в начале мая сообщил о родственных связях А.Колера с основателями компании.

Французские СМИ называют А.Колера "правой рукой" Макрона и самым могущественным высокопоставленным чиновником Франции.

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