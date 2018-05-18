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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 12:50 18.05.2018 - 12:50

Париж. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Французские железнодорожники вновь объявили забастовку, что привело к значительным перебоям в работе транспортной системы страны, сообщает в пятницу газета "Фигаро".

На работу не вышли около 15% сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF). В частности, в забастовке принимают участие около 51% машинистов и примерно 19% диспетчеров.

Отмечается, что в результате забастовки отменили около половины скоростных поездов TGV и региональных поездов TER. Планируется, что стачка продолжится в субботу.

Забастовки французских железнодорожников начались еще в начале апреля. Участники забастовок недовольны планами правительства лишить их особого статуса, который гарантирует им ряд привилегий и льгот, в том числе - ранний выход на пенсию.

вл аю

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