Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 13:15

Париж. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник принял участие в памятных церемониях, приуроченных к годовщине окончания Первой мировой войны, сообщают французские СМИ.

Французский лидер возложил венки к могиле неизвестного солдата, а также памятнику Жоржу Клемансо, возглавлявшему французское правительство во время завершающей фазы Первой мировой войны. Основная часть торжеств проходит в понедельник у Триумфальной арки.

Макрон также пообщался с ветеранами, принимавшими участие в боевых действиях, которые Франция вела в последние десятилетия, а также - с французскими военачальниками.

Кроме того, позже президент Франции торжественно откроет национальный памятник, посвящённой всем французским солдатам, погибшим за пределами страны. На бронзовом монументе написаны имена 549 военнослужащих, которые погибли при выполнении своих обязанностей, начиная с 1963 года.

Подобный мемориал будет открыт в парке имени Андре Ситроена на левом берегу Сены. В ходе церемонии там также пройдет небольшой военный парад, затем запланирована минута молчания. После этого прозвучит "Марсельеза". Ожидается, что Макрон выступит с речью.

"Мы никогда не забудем жертву, которую сделали наши солдаты, погибшие за Францию. Мы не забудем уроки истории", - написал Макрон в понедельник в Twitter.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!