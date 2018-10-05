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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 14:37 05.10.2018 - 14:37

(дополненная версия сообщения от 13:25 мск, добавлено заявление Интерпола)

Париж/Брюссель. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновением президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция "Эроп-1".

По ее данным, никакой информации о главе Интерпола не поступало с конца сентября, когда он отправился из Франции в Китай.

"Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения", - говорится в сообщении "Эроп-1".

Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази.

В самом Интерполе позже в пятницу заявили, что дело касается властей Франции и Китая.

"Это дело для соответствующих инстанций и во Франции и в Китае", - говорится в заявлении Интерпола.

При этом в организации напомнили, что за каждодневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генсек Интерпола Юрген Шток.

В Интерполе отказались от дальнейших комментариев.

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