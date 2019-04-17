Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 17:42

Париж. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Судебный следователь во Франции принял решение о передаче в суд дела Рифата Асада - дяди президента Сирии Башара Асада, сообщают в среду местные СМИ.

Дело, в рамках которого 81-летний Р.Асад обвиняется в мошенничестве, связанном с торговлей недвижимостью, рассмотрит уголовный суд Парижа. Согласно материалам следствия, дядя Б.Асада обвиняется, в частности, в отмывании денег, налоговых махинациях и в присвоении средств, принадлежавших сирийскому государству. В итоге, как отмечают СМИ, следователи считают, что эти преступления Р.Асад совершил, развивая свой бизнес в сфере торговле недвижимостью.

Р.Асад - брат и один из ближайших соратников бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял неудачную попытку государственного переворота, за что был выслан из Сирии и фактически отстранён от политической жизни.

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