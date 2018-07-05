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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 12:55 05.07.2018 - 12:55

Париж. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Известный французский журналист и кинорежиссер Клод Ланцман ушел из жизни в четверг в Париже, сообщают местные СМИ.

К.Ланцману было 92 года, он скончался в одной из больниц французской столицы.

Режиссер специализировался, главным образом, на документальных работах. Самым известным его фильмом стала кинокартина "Шоа", вышедшая на экраны в 1985 году. В девятичасовом фильме собраны свидетельства и воспоминания о нацистских лагерях смерти и Холокосте.

Он был близким другом Жан-Поля Сартра и его супруги Симоны де Бовуар.

К.Ланцман также занимался журналисткой деятельностей и одно время занимал пост главного редактора французского журнала "Тан модерн", основанный Ж.-П.Сартром еще в 1945 году.

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