Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Париж. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Кристоф Кастанер во вторник сменил Жерара Коллона на посту министра внутренних дел Франции, говорится в сообщении администрации президента Франции.

К.Кастанер возглавляет партию "Вперед, Республика!", ранее занимал пост государственного секретаря по связям с парламентом Франции. На этом посту его сменил Марк Фено.

Кроме того произведены перестановки в ряде других министерств и ведомств Франции, в частности в министерствах образования, сельского хозяйства и культуры.

1бф ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс