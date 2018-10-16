Во Франции сменился министр внутренних дел
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Париж. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Кристоф Кастанер во вторник сменил Жерара Коллона на посту министра внутренних дел Франции, говорится в сообщении администрации президента Франции.
К.Кастанер возглавляет партию "Вперед, Республика!", ранее занимал пост государственного секретаря по связям с парламентом Франции. На этом посту его сменил Марк Фено.
Кроме того произведены перестановки в ряде других министерств и ведомств Франции, в частности в министерствах образования, сельского хозяйства и культуры.
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Интерфакс