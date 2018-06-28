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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 17:36 28.06.2018 - 17:36

Париж. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Судебные власти французского города Экс-ан-Прованс сняли обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости не только с члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, но и с его бизнес-партнера Александра Штудхальтера, сообщает в четверг газета "Нис матен".

"Выдвинутые обвинения были аннулированы", - отмечает издание, выходящее в Ницце.

А.Штудхальтер, как отмечает издание, выпустил коммюнике, в котором заявляет, что обвинения были совершенно лишены оснований. Он приветствует тот факт, что "защитил свою честь".

Изначально следователи утверждали, что этот швейцарский предприниматель занимался покупкой недвижимости на юге Франции для С.Керимова, причем действовал при этом противозаконно.

Ранее в четверг адвокат Никита Сычев подтвердил снятие с С.Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

"Я могу подтвердить факт того, что с Керимова все обвинения сняты, - сказал он "Интерфаксу" в четверг.

От других комментарий Н.Сычев воздержался.

До этого источник сообщил агентству, что французские правоохранительные органы больше не имеют к сенатору никаких претензий. "С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог", - сказал собеседник "Интерфакса".

В ноябре прошлого года С.Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе под залог в 5 млн евро, однако потребовали от С.Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать С.Керимова под стражу, однако суд при этом увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.

Бизнесмену также было запрещено самовольно покидать Лазурный берег. С.Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.

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