Этот контент был опубликован 28 апреля 2020 г. 21:18

Париж. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Во Франции среди зараженных коронавирусом пациентов за последние сутки умерли 367 человек, таким образом, с начала эпидемии количество летальных исходов составило 23660, сообщила во вторник вечером Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны.

Несмотря на это, из последних статистических данных следует, что тенденция снижения количества госпитализированных пациентов, в том числе в реанимационных палатах, продолжает сохраняться.

Всего во Франции с диагнозом COVID-19госпитализированы 27484 человека. Это на 571 пациента меньше, чем было объявлено накануне. В отделениях интенсивной терапии находятся 4387 тяжелобольных, то есть на 221 меньше, чем сутки назад.

С начала эпидемии 46886 пациентов вылечились.

В целом в стране выявлено 129859 случаев заражения COVID-19, в том числе - 1520 за минувшие сутки.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании свои предложения по частичному выходу с 11 мая из режима изоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса.

"Мы отслеживаем все показатели (развития эпидемиологической обстановки - ИФ), чтобы проверить департамент за департаментом и выяснить, можем ли мы действительно быть готовы запустить операцию 11 мая", - отметил глава правительства.

"Я заявляю французам: если (ожидаемых) показателей не будет, мы не начнем выходить из режима изоляции 11 мая, или мы будем делать это на более строгих условиях", - подчеркнул Филипп.

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