Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 9:57

Париж. 29 марта. ИНТЕРФАКС - За первые три месяца 2019 года на берега Франции из Атлантического океана вынесло рекордное число мертвых дельфинов, сообщает в пятницу телеканал France 24.

Массовую гибель дельфинов связывают с промышленным рыболовством, в то время как активисты движений по защите животных требуют от министерства экологии Франции запустить национальную инициативу по спасению морских млекопитающих.

"Число никогда не было настолько большим. Только за последние три месяца был побит рекорд прошлого года, когда число погибших особей было самым высоким за 40 лет", - сообщили в национальном центре научных исследований La Rochelle.

Специалисты отмечают, что 90% найденных дельфинов погибали после повреждений, полученных при попадании в сети промышленных рыболовов.

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