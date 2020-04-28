Этот контент был опубликован 28 апреля 2020 г. 19:29

Париж. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что с 11 мая в стране начнется постепенное открытие дошкольных учреждений и начальных школ.

"Начиная с 18 мая, но только в департаментах с очень слабым распространением вируса, мы сможем открывать 5-6 классы колледжей", - заявил глава правительства, представляя во вторник в Национальном собрании свои предложения по выходу из режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19.

В конце мая, продолжил он, будет рассматриваться вопрос о возможном открытии лицеев с июня.

Детям дошкольного возраста носить маски во Франции запрещено, а ученикам начальных классов не рекомендовано из-за риска их неправильного использования. Но воспитатели и педагоги будут обеспечены масками.

Правительство, пообещал Филипп, обеспечит масками учащихся колледжей, которые не смогут ими обзавестись.

В дошкольных группах не должно быть одновременно более 10 детей, а в школьных классах смогут заниматься не более 15 учеников при условии социального дистанцирования, объяснил депутатам французского парламента премьер-министр.

1ов ар

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