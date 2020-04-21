*** Темп распространения инфекции- стабильный
Париж. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - За минувшие сутки во Франции зарегистрирован 531 летальный исход среди инфицированных коронавирусом, сообщил во вторник на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.
Это - примерно столько же, сколько было зафиксировано сутками ранее.
Общее число смертей зараженных COVID-19 с начала эпидемии, отметил он, достигло в стране 20796.
Госпитализированы в настоящее время 30106 пациентов, в том числе 1885 новых за последние сутки. За сутки в реанимационные отделения поступили 190 человек, теперь в них находятся 5433 пациента в тяжелом состоянии.
Саломон констатировал продолжающееся снижение числа госпитализаций, в том числе в отделениях реанимации.
За время эпидемии 39181 пациент вылечился и выписался из больниц.
В целом по стране с начала эпидемии выявлено 117324 случая заражения коронавирусом.
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