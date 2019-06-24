Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 15:07

Гавр. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьера Франции Эдуара Филиппа начинается в Гавре.

Кортеж главы российского правительства подъехал к зданию мэрии, где состоялась официальная церемония приветствия. Премьеры обменялись рукопожатиями.

Российскую делегацию также поприветствовали мэр города Жан-Батист Гастин, сенаторы и депутаты.

Участники переговоров проследовали в парадный холл, а затем поднялись на смотровую площадку на семнадцатом этаже. После этого Медведев и Филипп прошли в зал переговоров, где началась их беседа.

До этого Филипп лично встретил Медведева в аэропорту Октевиль в окрестностях Гавра.

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