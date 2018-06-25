Во французском городе Монпелье произошла перестрелка, есть пострадавшие - радио
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Париж. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек получили ранения в понедельник в результате стрельбы во французском городе Монпелье (департамент Эро), сообщает французская радиостанция "Франс-Энфо".
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. По свидетельству полицейских, его жизнь - в опасности.
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Интерфакс