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Париж. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее четырех человек получили ранения в понедельник в результате стрельбы во французском городе Монпелье (департамент Эро), сообщает французская радиостанция "Франс-Энфо".

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. По свидетельству полицейских, его жизнь - в опасности.

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Интерфакс