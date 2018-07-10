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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 10:14 10.07.2018 - 10:14

Париж. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В центре французского города Нант не утихают ночные беспорядки, которые начались на прошлой неделе после гибели от рук полицейских молодого человека, сообщают местные СМИ.

В ночь на вторник протестующие вновь вышли на улицы города и устроили погромы. Агрессивно настроенные молодые люди разбивали витрины магазинов и поджигали припаркованные автомобили. В частности, от рук участников беспорядков пострадала машина мэра Нанта Жоанны Роллан.

Отмечается, что для разгона участников беспорядков были задействованы около 200 полицейских и жандармов.

Серьезные беспорядки в Нанте продолжаются с прошлой недели.

Вечером 3 июля стражи порядка открыли огонь после того, как 22-летний водитель автомобиля отказался предоставить им документы. От полученных ранений молодой человек скончался. По некоторым данным, этот мужчина ранее имел судимость за кражи. Кроме того, автомобиль, которым он управлял, находился под особым наблюдением полиции из-за подозрений, связанных с тем, что эту машину могли использовать для транспортировки наркотических веществ.

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