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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 20:46 03.10.2018 - 20:46

Париж. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель правительства Франции Бенжамен Гриво в среду заявил, что имя нового главы МВД страны, который сменит на этом посту подавшего в отставку Жерара Колона, станет известно позже на этой неделе.

"Это вопрос нескольких дней", - сказал Б.Гриво, отвечая на вопрос журналистов, когда может быть назначен новый министр.

"Как предполагает Конституция, свои предложения главе государства озвучит премьер-министр (Эдуар Филип - ИФ)", - отметил представитель правительства.

Он также призвал не называть ситуацию в связи с уходом в отставку Ж.Колона политическим кризисом. "Не нужно пугать наших сограждан", - сказал Б.Гриво.

Ранее сообщалось, что Ж.Колон подал в отставку. Он объяснил свое решение тем, что хочет сконцентрироваться на муниципальной избирательной кампании в Лионе, мэром которого он хочет стать в 2020 году. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник отказался отпустить его.

Между тем, по словам представителя французского правительства, Э.Макрон в среду выступил уже с другим заявлением. Президент указал, что "выбор уходить или не уходить в отставку принимается Жераром Колоном". Глава государства также сказал, что "с конца лета он (Ж.Колон - ИФ) был полностью сосредоточен на Лионе и на его жителях, и из-за этого он оказался в ситуации, в которой был вынужден принять решение об уходе с поста".

Ж.Колон занимает пост министра внутренних дел Франции с мая 2017 года. До этого он был сенатором, а ранее в течение 16 лет был мэром Лиона. Он считается одним из влиятельных сторонников Э.Макрона, в связи с чем некоторые французские СМИ охарактеризовали отставку министра как политический кризис.

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