Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 20:00

Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В турецких мечетях впервые за два с половиной месяца в пятницу состоялась пятничная молитва, сообщает Анатолийское агентство новостей.

При этом коллективные молитвы были проведены с соблюдением ряда правил для минимизации вероятности распространения коронавируса: перед проведением намаза помещения были продезинфицированы, а верующие должны были придерживаться норм социального дистанцирования.

Проведение коллективных молитв в мечетях было запрещено с 16 марта в рамках принятых властями мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разрешил проведение коллективных богослужений на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

За последние сутки в Турции подтвердился 1141 новый случай заражения коронавирусом. По состоянию на 29 мая в стране, в общей сложности, зафиксировано 162120 случаев заражения. Почти 4,5 тыс. пациентов с вирусом умерли, около 126 тыс. полностью вылечились.

1ка ар

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