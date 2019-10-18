Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 13:54

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Сразу две женщины - американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир - в пятницу впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В ходе выхода, который начался в 14:38 мск, американским астронавтам предстоит заменить вышедший из строя один из внешних энергоблоков на ферме станции. Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится, по меньшей мере, 6,5 часов.

NASA отметило, что с учетом нынешней миссии женщины за всю историю совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

6 и 11 октября американские астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук совершили два из пяти планировавшихся выходов в открытый космос для продолжения операции по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Однако из-за отказавшего в минувшие выходные одного из внешних энергоблоков, отвечающих за зарядку/разрядку аккумуляторных батарей станции, NASA вынуждено было приостановить плановые работы за бортом МКС и предпринять выход в космос для проведения ремонта, которым и займутся Кук и Меир.

Несмотря на выход из строя энергоблока, в NASA подчеркнули, что "общее электроснабжение станции, которое осуществляется от четырех комплектов аккумуляторных батарей и солнечных панелей, остается достаточным для всех операций, и неисправный блок не оказывает влияния на безопасность экипажа или текущие лабораторные эксперименты". Однако неисправный блок не позволяет новой литий-ионной батарее, установленной в этом месяце на МКС, обеспечивать дополнительную мощность.

Блоки зарядки/разрядки (BCDU) регулируют количество заряда, которое поступает в аккумуляторные батареи от солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

1нв др

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