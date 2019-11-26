Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 0:44

Мадрид. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Боливии впервые за 11 лет назначили полномочного посла в США, информирует в твиттере МИД страны.

"Карен Лонгарик (глава МИД Боливии - ИФ) назначила новым полномочным послом страны в США Вальтера Оскара Серрате Куэльяра, который ранее был представителем Боливии в ООН", - говорится в сообщении, размещенном на страничке боливийского МИД.

Уровень дипломатических отношений между Боливией и США был понижен вскоре после прихода к власти прежнего боливийского президента Эво Моралеса Аймы, возглавлявшего страну с 22 января 2006 года до 10 ноября 2019, когда в условиях растущего протестного движения он был вынужден уйти в отставку.

Протесты в стране начались после того, как были выявлены, а затем и подтверждены экспертами Организации американских государств факты мошенничества на выборах президента, которые состоялись 20 октября.

1ар бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!