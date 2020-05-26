Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 23:00

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX, с двумя астронавтами на борту в среду должен стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в ходе экспериментального полета к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Crew Dragon, на борту которого будут находиться астронавты-ветераны NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов. На космодроме собирается присутствовать президент США Дональд Трамп.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceХ. С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России.

Пуск планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал в 16:33 по времени Восточного побережья США (23:33 мск). На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Стыковка с МКС намечена на 28 мая.

Между тем, шансы на запуск в среду нового пилотируемого корабля SpaceX к МКС составляют всего 40%, следует из прогноза ВВС США.

"Из-за проливных дождей и кучевых облаков шансы на благоприятные погодные условия для запуска в среду составляют 40%", - говорится в сообщении 45-й эскадрильи Космических сил ВВС США, обслуживающей космодром.

Более того, в запасной день запуска 30 мая погодные условия еще более ухудшатся, и шансы на благоприятный пуск будут составлять всего 30%, указали американские военные.

Между тем ранее на брифинге руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Кэтрин Лойдерс сообщила, что все готовятся к старту в среду.

"Все команды готовы к старту, мы продвигаемся вперед к реализации нашей миссии, - сказала она.

По данным NASA, запасные даты запуска намечены на 30 и 31 мая.

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