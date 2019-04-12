Лондон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил, что покидает пост главы временного военного совета, сообщает BBC.
Своим преемником он назначил начальника Генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана.
Западные СМИ отмечают, что жители Хартума на улицах празднуют уход министра с поста руководителя структуры, временно взявшей на себя управление страной.
Ранее на этой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.
В обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.
О.аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года.
При этом он находится в розыске по запросу Международного уголовного суда в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.
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