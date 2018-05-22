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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 20:32 22.05.2018 - 20:32

*** Страну также покинет глава политического отдела посольства США в Каракасе

Мадрид. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник объявил персона нон-грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона.

"Я объявляю временного поверенного в делах США персона нон-грата и требую, чтобы он покинул страну в 48 часов", - приводит слова Н.Мадуро венесуэльская пресса.

Кроме того, он потребовал, чтобы страну покинул руководитель политического отдела посольства США Брайан Наранхо.

По словам президента Н.Мадуро, санкции в отношении Венесуэлы, о которых на днях объявил Вашингтон, нанесут ущерб венесуэльскому народу.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы.

"Сегодняшний указ закрывает (для властей Венесуэлы - ИФ) еще одну возможность для коррупции, за который мы наблюдали: он не дает коррумпированным официальным лицам Венесуэлы определять неверную цену за государственное имущество и распродавать его в обмен за процент от сделки", - приводят западные СМИ слова представителя администрации США, сказанные журналистам.

В Белом доме также заявили, что указ Д.Трампа ограничивает возможности венесуэльских властей продавать активы "по бросовым ценам за счет народа Венесуэлы".

Ранее стало известно, что в ходе досрочных президентских выборов президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. В общей сложности Н.Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%).

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