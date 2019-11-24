Этот контент был опубликован 24 ноября 2019 г. 17:27

Брюссель. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Временный президент Боливии Жанин Аньес в воскресенье подписала одобренный боливийским парламентом закон, предусматривающий проведение в стране новых всеобщих выборов, сообщают западные СМИ.

"Мы собираемся вновь обрести демократию - при помощи демократии", - сказала она, выступая в президентском дворце.

Она также пообещала провести "честные, соответствующие стандартам и транспарентные" выборы.

Закон также аннулирует результаты президентских выборов 20 октября. Кроме этого, документ запрещает лицам, уже отбывшим два срока на руководящем посту, выставлять свою кандидатуру на эту же позицию. Таким образом, уточняют СМИ, подобная мера лишает возможности экс-президента Боливии Эво Моралеса снова избираться на должность лидера страны.

Позднее боливийский парламент должен будет согласовать новый состав верховного избирательного суда из семи человек - после того как прежние члены суда были лишены должностей из-за обвинений в махинациях с результатами октябрьских выборов. Суд должен будет установить дату новых выборов.

Обстановка в Боливии обострилась после выборов главы государства. Президентские выборы состоялись 20 октября, победителем на них был объявлен действующий глава государства: представитель "Движения к социализму" Эво Моралес.

Его основной соперник Карлос Меса со сторонниками заявили о фактах мошенничества, отказались признавать итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. На этом фоне в стране активизировалось протестное движение, во многих городах произошли потасовки между сторонниками и противниками Моралеса, а также столкновения с полицией.

10 ноября после призыва командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана Моралес объявил об отставке и вскоре покинул Боливию, уехав в Мексику, которая предоставила ему убежище.

В сложившейся ситуации, согласно конституции, власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес. Она - член "Демократического общественного движения", выступающего в жесткой оппозиции к "Движению к социализму".

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