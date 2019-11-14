Мадрид. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Жанин Аньес, ставшая временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, приступила к формированию нового правительства, сообщают СМИ.

Министром иностранных дел она назначила бывшего дипломата Карен Лонгарик, обороны - Фернандо Лопес Хулио, экономики - Хосе Луис Парада, внутренних дел - Артуро Мурильо.

В правительстве Венесуэлы 20 министерских постов, пока назначены 11 министров.

Вместо ушедшего в отставку главкома ВС Уильмса Калимана, который, как сообщалось, потребовал от Моралеса покинуть пост главы государства, назначен Карлос Орельяне Сентельясу.

Аньес сообщила, что новый состав правительства носит переходный характер.

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