Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 12:06

Дубай. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент Алжира во вторник утвердил председателя Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадера Бенсалаха на должности временно исполняющего обязанности президента страны, передает телеканал "Аль-Арабийя".

Срок полномочий А.Бенсалаха - 90 дней.

А.Бенсалах фактически исполняет обязанности президента Алжира со 2 апреля после того, как президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку на фоне массовых протестов.

2 апреля после массовых акций протеста А.Бутефлика объявил, что уходит со своего поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Однако акции протеста продолжились и после отставки А.Бутефлики. Участники демонстраций требовали отставки соратников А.Бутефлики, в том числе премьер-министра Нуреддина Бедуи, а также А.Бенсалаха.

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