Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 13:46

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что времени для предоставления американских виз членам делегации иранского президента Хасана Рухани для посещения Генассамблеи ООН практически не осталось.

"США не выдали виз первой группе членов делегации нашего президента (которая должна была раньше всех прибыть в Нью-Йорк - ИФ). Это значительно усложняет его поездку", - сказал Зариф в эфире телеканала CNN.

"Я бы не сказал, что сейчас уже слишком поздно (выдать визы - ИФ), но еще чуть-чуть и будет слишком поздно", - отметил министр, отвечая на вопрос журналиста, осталось ли еще время для получения виз США.

При этом глава иранского внешнеполитического ведомства не уточнил, есть ли американская виза у него и у Рухани.

Ранее сообщалось, что президент Ирана и глава МИД этой страны, возможно, не поедут на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как США пока не выдали им визы.

В среду генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН находится в контакте с властями США по вопросу выдачи американских виз президенту Ирана Хасану Рухани и главе МИД Джаваду Зарифу, чтобы они смогли посетить Генассамблею ООН.

После этого, президент США Дональд Трамп заявил, что позволит президенту Ирана Хасану Рухани и главе МИД этой страны Джаваду Зарифу принять участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Зариф, как планируется, должен отправиться в Нью-Йорк уже в пятницу, а Рухани - в понедельник.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча Рухани с президентом США Дональдом Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована.

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