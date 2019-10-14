Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 8:20

Таллин. 14 октября. ИНТЕРФАКС - В Эстонии в понедельник начался ремонт единственного автомобильного моста через реку Нарва.

В ходе ремонта дорожное покрытие моста отфрезеруют и уложат новый асфальт. Во время ремонтных работ будут попеременно перекрывать половину моста, сообщила местная газета "Северное побережье".

Во время работ будут открыты две полосы движения, которое будет осуществляться в двух направлениях. С конца октября до конца декабря на нарвской стороне пройдет строительство въездной плиты и подпорной стены. Во время работ движение перенаправят в объезд рабочей зоны. Движение будет регулироваться средствами организации дорожного движения.

Строительные работы на мосту стоимостью 355 000 евро продлятся два с половиной месяца, их выполняет АО "Tref Nord". Департамент шоссейных дорог попросил учесть, что из-за ремонта моста время ожидания при пересечении границы из Эстонии в Россию может увеличиться.

Последний крупный ремонт построенного около 60 лет назад моста длиной 162 метра прошел в 2010 году, его стоимость составила более 1,5 миллиона евро.

Мост Дружбы - единственный автодорожный мост между Эстонией и Россией к северу от Чудского и Псковского озер. Около двадцати лет обсуждается строительство нового автодорожного моста между двумя государствами к северу от Нарвы, чтобы вывести транзитное движение за пределы центра города, однако достичь соглашения двум соседним государствам до сих пор не удалось.

ки

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