Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 21:51

Хьюстон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Американские власти не извещали ВР, владеющую 19,75% "Роснефти", что считают нежелательным участие в капитале российской компании, которая, по мнению администрации США, продолжает закупать нефть у PDVSA и тем самым подрывает "демократические мечтания" народа Венесуэлы.

"Нет, я не получал (подобных сигналов - ИФ)", - сказал глава ВР Роберт Дадли в беседе с журналистами в кулуарах конференции Ceraweek, организованной IHS Market.

Р.Дадли сказал, что не слышал и не читал об этом, поэтому не может комментировать.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в подрыве "демократических мечтаний" народа Венесуэлы, а "Роснефть" в том, что она продолжает закупать нефть у PDVSA, вопреки санкциям США.

сс рр тг*

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