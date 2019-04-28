Этот контент был опубликован 28 апреля 2019 г. 23:00

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Первая за последние шесть лет Высшая всеафганская ассамблея - "Лойя джирга" по вопросам мира пройдет в понедельник в Афганистане.

Глава секретариата Высшего совета мира Афганистана Омар Даудзай сообщил ранее, что это будет наиболее представительная и масштабная "Лойя джирга" в истории Афганистана. В ней примут участие почти три тысячи делегатов.

"Лойя джирга" - всеафганский совет старейшин, решения которого носят совещательный характер, однако играют значимую роль в формировании государственного политического курса. "Лойя джирга" может принимать решения по вопросам независимости, национального суверенитета, территориальной целостности, а также следить за соблюдением высших национальных интересов.

В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.

Декрет о созыве "Лойи джирги" подписал президент Афганистана Ашраф Гани.

Он заявил, что власти Афганистана хотят мира и призвал к миру радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), которое было приглашено на ассамблею.

"Мы должны создать механизм, чтобы интегрировать талибов в общество", - сказал президент.

Однако талибы отказались участвовать в заседании "Лойи джирги".

"Если вы не признаете администрацию Кабула как правительство, вы не соглашаетесь и с тем, что она делает", - сказал представитель радикальной группировки Забиуллах Муджахид.

"Любые шаги от имени "Лойя джирги" в условиях американской оккупации будут определяться американцами, поэтому "Лойя джирга" лишена смысла для нас", - подчеркнул он.

1ак ки

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